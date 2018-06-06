Lefter'in kızından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

24 Haziran'a doğru ilerlerken vatandaş seçim havasına girmiş durumda. İstanbul'u adım adım, sokak sokak dolaşmaya devam eden, A Haber Yayın Danışmanı Kerim Ulak mikrofonları bir kez daha halka uzattı. A Haber mikrofonuna konuşanlardan biri de Lefter Küçükandonyadis'in kızı Rula Katmer'di. İşte Rula Katmer'in sözleri...

24 Haziran'da sandığa gideceğiz tercihiniz ne olacak?

'Elbette Erdoğan. Çok memnunuz, çok seviyoruz, bütün yaptığı işleri doğru buluyoruz. Büyük bir lider bence Atatürk'ten sonra gelen... Ben öyle düşünüyorum yaptığı işlerden dolayı.'

16 yılda neler değişti?

'Çok şey değişti, bir kere serbest konuşamıyorduk, her şeyiyle yani çok çok memnunuz, çok seviyorum. Babamdan dolayı biz sıkıntı çekmedik ne yalan söyleyeyim ama Tayyip Bey'den sonra çok daha rahatız. Her şey daha güzel.'

Sizce Türkiye diğer ülkelerin hedefi mi?

'Evet, yükselmemizi istemiyorlar da ondan. Önümüzü kesiyorlar, bariz şekilde açık görüyoruz yapılanları. Benim dinim Ortodoks ama ben Türküm. Benim babam dört sene Diyarbakır'da askerlik yaptı.'

CHP'nin HDP ile yan yana olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

'Atatürk olsaydı dönüp bakmazdı bile bunlara. Yaptıkları meydanda görüyorsunuz yani. Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri bana göre, her zaman arkasındayız. Her zaman onu tutuyoruz, çok da seviyoruz. Babamın resmi yok benim evimde Tayyip Bey'in resmi var.'