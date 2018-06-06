Ümit Kayıhan için başsağlığı

Vakfın mesajında, "Futbolumuzun değerli teknik direktörlerinden Ümit Kayıhan'ın hayatını kaybettiğini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak merhuma Yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, futbolumuza, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Bordo-mavili kulübün başsağlığı mesajında ise "Ülkemiz futboluna uzun yıllar teknik direktör ve oyuncu olarak hizmet veren değerli spor adamı Ümit Kayıhan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ümit Kayıhan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.