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için başsağlığı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü, hayatını kaybeden teknik direktör için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 13:19
Ümit Kayıhan için başsağlığı

Vakfın mesajında, "Futbolumuzun değerli teknik direktörlerinden 'ın hayatını kaybettiğini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı olarak merhuma Yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, futbolumuza, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Bordo-mavili kulübün başsağlığı mesajında ise "Ülkemiz futboluna uzun yıllar teknik direktör ve oyuncu olarak hizmet veren değerli spor adamı Ümit Kayıhan'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ümit Kayıhan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Ümit Kayıhan için başsağlığı
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