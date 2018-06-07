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, 'yı transfer etti

'nde son şampiyon , sezon başında kiraladığı 'nın satın alma opsiyonunu kullandı ve yıldız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 21:50
Juventus, Douglas Costa'yı transfer etti

, geçen sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Torino ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında 'ten kiralanan Douglas Costa'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 40 milyon Euro karşılığında bonservisinin alındığı bildirildi. Yıldız oyuncu kendisini 2022'ye kadar Juventus'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Douglas Costa geçtiğimiz sezon Juventus'ta 47 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 14 asist kaydetti.

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Juventus, Douglas Costa'yı transfer etti
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