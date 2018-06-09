Eski Fenerbahçeli futbolcu Fadıl Vokrri vefat etti

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Fadil Vokrri vefat etti.

Kosova Futbol Federasyonu Sözcüsü Fazli Berisha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 57 yaşındaki Vokrri'nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

15 yaşında futbol kariyerine başlayan Vokrri, Priştine, Partizan gibi takımların yanı sıra Fransa'da Nimes, Bourges ve Montlucon, Türkiye'de de Fenerbahçe formalarını giydi.

Yugoslavya Milli Takımı'nda da görev alan Vokrri, 2008 yılında Kosova Futbol Federasyonunun başına geçmişti.

TFF VE FENERBAHÇE'DEN VOKRRİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, vefat eden Kosova Futbol Federasyonu Başkanı ve 1990-1991, 1991-1992 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen Fadıl Vokrri için taziye mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Fadıl Vokrri'nin başkanlığı döneminde Kosova ile Türkiye arasında kurulan sıcak iş birliği ile birçok projenin hayata geçirildiği belirtilerek, "Fadıl Vokrri'nin vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir, ailesi, sevenleri, Kosova ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan başsağlığı mesajında ise şöyle denildi:

"Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Fadıl Vokrri'nin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Vokrri'nin tüm sevenlerine ve Kosova halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz."