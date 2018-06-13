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’da istifa etti

Le Guen’in gönderilmesinin ardından 'un başına geçen ve bu sezon da futbol direktörlüğü görevine getirilen 'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 16:06
Bursaspor’da Mustafa Er istifa etti

Yeşil-beyazlı takımda geçen sezon Le Guen'in gönderilmesinin ardından ligde son 6 haftalık periyotta takımın başında yer alan , Ali Ay başkanlığındaki yönetimin Samet Aybaba ile anlaşmasının ardından Futbol Direktörlüğü görevine getirilmişti. Genç çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Er, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 2 hafta önce açıklanan Futbol Direktörlüğü görevinden gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunmaktayım. Altyapı ve A Takım'da çeşitli kademelerdeki görevlere şahsımı layık gören Başkan Ali Ay ve ilgili yönetim kurulu üyelerine, görev yaptığım tüm pozisyonlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük spor taraftarına teşekkürü bir borç bilirim."

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Bursaspor’da Mustafa Er istifa etti
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