CANLI | Rusya - Mısır

2018 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Rusya, Mısır'la karşı karşıya geliyor. Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşmada, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadelede sakatlanan ve kupanın ilk maçını kaçıran Mohamed Salah'ın, Mısır takım doktorları ve menajeri sakatlığını %100 atlattığı belirtildi. Yıldız oyuncunun Rusya karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Karşılaşmayı Paraguay Futbol Federasyonu'ndan Enrique Caceres yönetecek. Caceres'in yardımcıları Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla olacak. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, karşılaşmada 4. hakem olarak görev yapacak.

RUSYA - MISIR

RUSYA İLE MISIR İLK KEZ

Rusya ile Mısır, tarihlerinden ilk kez birbirleriyle karşılaşıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Dünya Kupası'nda 3 kez Afrika ülkeleriyle karşılaşan Rusya, bu maçların 2'sini kazanırken 1'ini kaybetti. Mısır ise Dünya Kupası maçlarında dört kez karşılaştığı Avrupa ülkeleri karşısında iki mağlubiyet ve iki beraberlik aldı.

TAKIMLARIN DÜNYA KUPASI KADROLARI

RUSYA

Kaleciler: Igor Akinfeev (CSKA Moskova), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrei Lunev (Zenit)

Savunma: Vladimir Granat, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Zenit), Sergey Ignashevich, Mario Fernandez (CSKA Moskova), Andrey Semenov (Akhmat Grozny)

Orta saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moskova), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit), Roman Zobnin, Alexander Samedov (Spartak Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Villarreal)

Forvet: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Fedor Smolov (Krasnodar)

MISIR

Kaleciler: Essam al-Hadary (El-Taawoun), Mohamed al-Shennawy (El-Ehli Kahire), Sherif Ekramy (El-Ehli Kahire)

Savunma: Ahmed Fathi (El-Ehli Kahire), Saad Samir (El-Ehli Kahire), Ayman Ashraf (El-Ehli Kahire), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (El-Fatih), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles)

Orta saha: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel-Razık Shikabala (El-Raed), Abdallah Said (El-Ehli Cidde), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (El-İttihad Cidde), Ramadan Sobhi (Stoke City), Trezeguet (Kasımpaşa), Amr Warda (Atromitos)

Forvet: Marwan Mohsen (El-Ehli Kahire), Muhammed Salah (Liverpool)