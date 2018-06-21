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ile anlaşamadı

Teknik direktör arayışlarına devam eden , ile anlaşamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 12:12
Eskişehirspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı

Bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıkan , çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Maddi açıdan yaşanan sıkıntılar Anadolu Efsanesi'nin elini kolunu bağlasa da, konulan hedefler için girişimler sürdürülüyor. İlk olarak teknik direktörü belirlemek isteyen Es-Es, Ümit Özat ile tesislerde bir görüşme yapmıştı. Görüşmenin olumlu sonuçlanmaması üzerine, son günlerde ismi ön plana alındı. 5 maç spor'un başına gelen tecrübeli teknik adam, takımın Spor Toto 1. Lig'den düşmesine müsaade etmemişti.

Sosyal medya sitelerinde görüşmelerin devam ettiği iddia edilirken, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Yılmaz Vural ile anlaşamadıklarını belirtti. Girişimlerin devam ettiğini aktaran Başkan Ünal, konulan şampiyonluk hedefine ulaşmak istediklerini tekrar ifade etti.

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Eskişehirspor Yılmaz Vural ile anlaşamadı
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