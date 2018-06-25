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'den Barış ve İrfan hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha 'ü kadrosuna dahil edip Alanyaspor'dan sağ bek Gassama ve Fransa'nın Caen takımından stoper Damien Da Silva'yla el sıkışan , Bursasporlu Barış Yardımcı ile li İrfan Can'a kanca attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 12:54
Göztepe'den Barış ve İrfan hamlesi

Sağ bekte görev yapan Barış'ı Bursaspor'dan istediği öğrenilen sarı-kırmızılıların yeşil-beyazlı yönetimden olumlu yanıt aldığı vurgulandı. Bursa medyasında çıkan haberlerde Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, " Barış'ı bizden resmen istedi" ifadeleri yer aldı. İki sağ beki Sabri ve Tanju'yla vedalaşan ekibinin defansın sağını Gassama-Barış ikilisiyle doldurmayı planladığı kaydedildi.

Dudulluspor'da futbol yaşamına başlayan 25 yaşındaki futbolcu Kartalspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa altyapılarında forma giydikten sonra 2011 yılında Hatayspor'da profesyonel oldu. Menemen Belediyespor ve Gazigantepspor'da da top koşturan Barış, geçen sezon başında Bursaspor'a imza attı. Barış, 2017-18'de Bursaspor'da 31 Süper Lig maçına çıkıp 1 gol attı.

Yerli futbolcularla temaslarını sürdüren Göztepe'nin Medipol forması giyen orta saha İrfancan'ı kiralamak istediği bildirildi. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın kadrosunda görmeyi çok istediği İrfan için Başkan 'in Başakşehir yönetimiyle bir görüşme yapacağı kaydedildi.

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Göztepe'den Barış ve İrfan hamlesi
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