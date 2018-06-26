LANG, Kartal’ı reddetti

Beşiktaş
'ın uzun süredir ilgilendiği sağ bek Michael Lang transferinde pürüz çıktı. İsviçre basınında Blick'in haberine göre, teknik direktör Şenol Güneş
'in de transfer edilmesi yönünde olumlu rapor verdiği Basel'in 27 yaşındaki futbolcusu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istemiyor. Haberde Michael Lang'ın, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan gelen tekliflere yoğunlaştığı öğrenildi. Lang'ın, Basel kulübünde 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. ABOUBAKAR BOMBASI!
GELECEK sezona daha güçlü bir forvet hattıyla girmeyi planlayan ve golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, eski futbolcusu Aboubakar'ın kiralanması konusunda Porto ile anlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ancak yöneticiler, "Daha elimizde Negredo ve Vagner Love duruyor. Şu anda böyle bir anlaşma yapmamız mümkün değil" dedi.