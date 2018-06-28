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’de gençleştirme operasyonu

Yeni sezon öncesinde takımı gençleştirme kararı alan ’de Ömer Şişmanoğlu ve Rotman ile yolların ayrılmasının ardından takımdan ayrılan oyuncu sayısı 8’e ulaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:38
Göztepe’de gençleştirme operasyonu

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen 'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getiren sarı-kırmızılılarda son olarak Ömer Şişmanoğlu ve Rajko Rotman'ın biletleri kesildi. Her iki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, iki isme teşekkür edildi. Ömer ve Rotman'ın da gönderilmesinin ardından takımdan ayrılanların sayısı 8'e ulaştı. Sarı-kırmızılılar daha önce kaleci , Kosanovic, , , ve ile de yollarını ayırmıştı.

temsilcisi, Arjantinli orta saha oyuncusu Scarione'yi de göndermek isterken, deneyimli oyuncu şimdilik bu teklife yanaşmıyor.

Göztepe'nin yollarını ayırdığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 30.7 olarak göze çarparken, takımdaki gençleştirme operasyonunun devam edeceği öğrenildi.

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Göztepe’de gençleştirme operasyonu
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