Göztepe’de gençleştirme operasyonu

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Göztepe'de yaprak dökümü devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getiren sarı-kırmızılılarda son olarak Ömer Şişmanoğlu ve Rajko Rotman'ın biletleri kesildi. Her iki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, iki isme teşekkür edildi. Ömer ve Rotman'ın da gönderilmesinin ardından takımdan ayrılanların sayısı 8'e ulaştı. Sarı-kırmızılılar daha önce kaleci Günay Güvenç, Kosanovic, Sabri Sarıoğlu, Tanju Kayhan, Selçuk Şahin ve Demba Ba ile de yollarını ayırmıştı.

İzmir temsilcisi, Arjantinli orta saha oyuncusu Scarione'yi de göndermek isterken, deneyimli oyuncu şimdilik bu teklife yanaşmıyor.

Göztepe'nin yollarını ayırdığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 30.7 olarak göze çarparken, takımdaki gençleştirme operasyonunun devam edeceği öğrenildi.