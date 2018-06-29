Escobarlar

Liverpool
efsanesi Bill Shankly, "Futbol ölüm kalım meselesi değildir, ondan çok daha önemlidir" der. Bu söz her futbolseverin olduğu gibi benim de hoşuma gidiyor ama bir soru işareti de aklıma düşmüyor değil… Andres Escobar'ın 1994 Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı yaptığı hata hayatına mal olmuştu.
Aradan 24 yıl geçtikten sonra Kolombiyalı Carlos Sanchez
'in grup aşamasının ilk maçında penaltı yapıp kırmızı kart görerek atılması sonrası aldığı ölüm tehditlerini, son saniyede Toni Kroos
'un frikik golüne yol açan faulü yapan Jimmy Durmaz
, son olarak da İran
'ı son 16'ya taşıyamayan Sardar Azmoun
ile devam etti. Azmoun 23 yaşında Milli Takım
'ı bıraktığını açıkladı. Evet, futbol bazen hayat memat meselesi, bazen de ötesidir ama bazen de değildir yahu. Alt tarafı faul! Futbolcuların yaşadığı baskının boyutu bazen insanı ürkütüyor. FAİR-PLAY'İ ÇİĞNEME ÖDÜLÜ!
Kupada H Grubu'nun 2.si Japonya
oldu, sebebi aynı gol, puan ve averaja sahip olduğu Senegal'den bir sarı kart daha az görmesi. Son maçlarının 20 dakikasını sahalarında pas yaparak geçirdiler, kart görmemek için oyunu katlettiler. FIFA
da bu takımı 'fair-play'e daha uygun diye üst tura taşıdı. Futbol ahlakını ayaklar altına almak ödüllendirildi. "Bu Japonların hakkı" diyenler var. Japonların hakkı da Senegal'e puanlar babasından miras mı kaldı? Bu facia kural değişir ama olan çoktan Senegal'e oldu. BİR MESLEK: PENALTICILIK
Tarihin
en büyük 5 futbolcusunu saysak herhalde artık o seviyeye adı yazılacak olan Lionel Messi
ve Cristiano Ronaldo
kıyasları her zamanki gibi bitmek bilmiyor. İzlanda maçı 1-1'ken penaltı kaçıran Messi olunca Ronaldo'nun çıtası biraz daha yukarı kondu ama iş bu ya, Ronaldo da bu kez İran karşısında penaltı kaçırdı. Hatta Mehdi Taremi
90+4'te yakaladığı fırsatı gole çevirse elenecekti bile. Bir de istatistiğe rastladım, Ronaldo milli formayla son 14 penaltısının 6'sını kaçırmış. Neredeyse yarısı… Evet, süper yıldızlar ama illa süper penaltıcı olmak zorunda değiller. İkisinin de takımlarında daha iyi penaltıcılar var. Bu iş bir zanaat, bir ustalık gerektiriyor. İkisi de atmasa sanki daha iyi olacak!