Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray, Ryan Donk'u KAP'a bildirdi

, 'u KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Ligi ekiplerinden , Hollandalı oyuncusu 'un sözleşmesinin uzatıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Donk'un 2018-19 sezonu için 1.895.000 Euro alacağı açıklandı. Hollandalı oyuncu 2018-19 sezonunda 21 Spor Toto Süper Lig veya Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giymesi halinde ise sözleşme 1 yıl daha uzayacak ve Donk 2019-20 sezonu için net 1.895.000 Euro ücret alacak.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 18:59 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 19:33
Galatasaray, Ryan Donk'u KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu , Hollandalı oyuncu ile sözleşme uzattığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk ile 2018-2019 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 200.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Buna ek olarak,

2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da, 'in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Donk, ligde 17 maçta görev aldı ve şampiyonlukta önemli br katkı sağladı. Donk ayrıca 'nda da 7 maçta forma giydi.

İşte Spor Toto Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Ryan Donk'u KAP'a bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN