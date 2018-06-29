Galatasaray, Ryan Donk'u KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Hollandalı oyuncu Ryan Donk ile sözleşme uzattığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı ekip tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk ile 2018-2019 sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2018-2019 futbol sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 200.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Buna ek olarak,

2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 1.895.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Bununla beraber futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için net 5.000 Euro ödenecektir. Futbolcu ayrıca bu dönem içerisinde 21 TFF Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda net 300.000 Euro prime hak kazanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Donk, ligde 17 maçta görev aldı ve şampiyonlukta önemli br katkı sağladı. Donk ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 maçta forma giydi.