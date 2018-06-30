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son 16'da ilk randevu: -

Son 16 Turu'nda , 'le karşı karşıya geliyor. ’lı Fransa, Lionel ’li Arjantin önünde. ’da biletini hangisi kapacak?

Giriş Tarihi: 30.6.2018
2018 Dünya Kupası son 16'da ilk randevu: Fransa-Arjantin
'da düzenlenen 'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak adlarını son 16 turuna yazdıran takımlar, e kalmak için kozlarını paylaşacak. Günün ilk maçında C Grubu'nun lideri ile D Grubu ikincisi karşı karşıya gelecek. Kazan Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11:
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud.
ARJANTİN: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Perez, Mascherano, Banega, , Higuain, .
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2018 Dünya Kupası son 16'da ilk randevu: Fransa-Arjantin
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