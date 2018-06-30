2018 Dünya Kupası son 16'da ilk randevu: Fransa-Arjantin

Rusya
'da
düzenlenen 2018 Dünya Kupası
'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayarak adlarını son 16 turuna yazdıran takımlar, çeyrek final
e kalmak için kozlarını paylaşacak. Günün ilk maçında C Grubu'nun lideri Fransa
ile D Grubu ikincisi Arjantin
karşı karşıya gelecek. Kazan Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. MUHTEMEL 11:
FRANSA:
Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud. ARJANTİN:
Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Perez, Mascherano, Banega, Di Maria
, Higuain, Messi
.