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'da ilk indirim ’dan

’da beklenen haber geldi. , menajeri aracılığıyla yönetimin indirim talebini konuşacağını söyledi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Trabzonspor'da ilk indirim Juraj Kucka’dan

'da, yüksek maliyetli oyuncuların tamamıyla Slovenya kampı öncesi bir görüşme daha yapılacak ve makul ölçülerde indirim talep edilecek. Yönetim, daha önce görüşme yapılan oyuncuların çoğundan geri dönüş alamazken, Slovak orta saha oyuncusu 'nın menajeri aracılığıyla, "Trabzon'a geldiğimizde teklifi değerlendirmeye hazırız" cevabını ilettiği öğrenildi. Yıllık 2.5 milyon Euro alan Kucka'nın yanı sıra kaptan Onur Recep Kıvrak'ın da indirim talebine olumlu cevap vermesi bekleniyor.

?AĞAOĞLU FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELECEK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarınki tüzük tadilat kongresi öncesi 'nde futbolcularla bir araya gelecek. Yeni sezon öncesi oyuncularla hedefleri noktasında paylaşımlarda bulunması beklenen Başkan Ağaoğlu, bu görüşmenin ardından yönetim kurulu toplantısına katılacak.

KARAMAN 52 YAŞINDA
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın 52. doğum günü dün kutlandı. Karaman'a pastanın ilk dilimini kaptan yedirdi.

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Trabzonspor'da ilk indirim Juraj Kucka’dan
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