Trabzonspor'da ilk indirim Juraj Kucka’dan

Trabzonspor'da, yüksek maliyetli oyuncuların tamamıyla Slovenya kampı öncesi bir görüşme daha yapılacak ve makul ölçülerde indirim talep edilecek. Yönetim, daha önce görüşme yapılan oyuncuların çoğundan geri dönüş alamazken, Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka'nın menajeri aracılığıyla, "Trabzon'a geldiğimizde teklifi değerlendirmeye hazırız" cevabını ilettiği öğrenildi. Yıllık 2.5 milyon Euro alan Kucka'nın yanı sıra kaptan Onur Recep Kıvrak'ın da indirim talebine olumlu cevap vermesi bekleniyor.



?AĞAOĞLU FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELECEK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarınki tüzük tadilat kongresi öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelecek. Yeni sezon öncesi oyuncularla hedefleri noktasında paylaşımlarda bulunması beklenen Başkan Ağaoğlu, bu görüşmenin ardından yönetim kurulu toplantısına katılacak.



KARAMAN 52 YAŞINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın 52. doğum günü dün kutlandı. Karaman'a pastanın ilk dilimini kaptan Onur Kıvrak yedirdi.

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