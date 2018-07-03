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'nda çeyrek final programı belli oldu

'nda ve , çeyrek final biletini alan son iki takım oldu ve çeyrek final programı netleşti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 00:42
2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlanırken, ve çeyrek finale yükselen son iki takım oldu.

'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, oynanan iki maçla sona erdi.

Günün ilk maçında ile karşılaşan İsveç, 66. dakikada Forsberg'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İsviçreli futbolcu Lang, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Diğer son 16 mücadelesinde ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, çeyrek finalde İsveç ile eşleşti.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının ardından çeyrek ve muhtemel yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

ÇEYREK FİNAL

--Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)
-Brezilya-Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)
-Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)
-İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)

YARI FİNAL

-Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)
-Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)

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2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
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