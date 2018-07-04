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"Buraya gelmemin en büyük sebebi taraftarıdır"

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'nin yeni oyuncusu , Erzurum kampının çok verimli geçtiğini bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 11:31
Buraya gelmemin en büyük sebebi Göztepe taraftarıdır

, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videolu açıklamasında, 'nin taraftarı ve camiasıyla takip ettiği bir takım olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılı ekipten teklif gelince çok mutlu olduğunu dile getiren Alpaslan Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu anda her şey olumlu geçiyor. Zaten takımda tanıdığım isimler de var. Halil olsun, Hakan olsun, Scarione olsun, Casto olsun. Bunların hepsi önceden takım arkadaşımdı. Bu kolaylık sağlıyor, diğer arkadaşlarla da gayet iyi anlaşıyoruz. İlk etap kampı için Erzurum'a geldik, her şey gayet iyi geçiyor. Çalışmalar son derece yorucu olsa da ortam güzel olduğu için biraz daha pozitif atmosferde geçiyor. Buraya gelmemin en büyük sebebi Göztepe taraftarıdır. Onların karşısına çıkıp futbol oynamak çok güzel bir şeydir. Zaten Halil de Hakan da geldiğimden beri anlatıyor ne kadar güzel olduğunu ve ekstra güç verdiğini, ben de çok heyecanlıyım."

Alpaslan Öztürk, ikinci etap çalışmalarını Hollanda'da yapacaklarını, o nedenle Belçika'da yaşayan ailesini de görme fırsatı bulacağını belirtti.

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"Buraya gelmemin en büyük sebebi Göztepe taraftarıdır"
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