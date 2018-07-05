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Uruguay- ve - maçları ne zaman, hangi kanalda?

2018 'nda maçları başlıyor. Çeyrek finalde yarın Uruguay- ve - maçları yapılacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:58
Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika maçları ne zaman, hangi kanalda?

2018 FIFA 'nda heyecanı, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Son 16 turunu geçerek adlarını çeyrek finale yazdıran takımların yarı finale kalma mücadelesi, iki günde yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Çeyrek finalin ilk maçları, yarın yapılacak. Uruguay ile 'nın kozlarını paylaşacağı ilk karşılaşma, Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak.

Günün diğer mücadelesinde ise ile , Kazan Arena'da saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Maçlar 1'den naklen yayınlanacak.

Turnuvanın çeyrek final turunda Avrupa'dan 6 (Fransa, Belçika, , Hırvatistan, , ) ve Latin Amerika'dan 2 (Brezilya, Uruguay) takım mücadele edecek.

Çeyrek final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:

6 Temmuz Cuma:

17.00 Uruguay-Fransa (Nizhny Novgorod Stadı)

21.00 Brezilya-Belçika (Kazan Arena)

7 Temmuz Cumartesi:

17.00 İsveç-İngiltere (Samara Arena)

21.00 Rusya-Hırvatistan (Fisht Stadı)

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Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika maçları ne zaman, hangi kanalda?
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