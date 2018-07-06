Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig'de VAR dönemi resmen başladı

Süper Lig'de VAR dönemi resmen başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (), Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ve Spor Toto 1'inci Lig play-off maçlarında (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 18:13
Süper Lig'de VAR dönemi resmen başladı

'nin her sezon öncesi açıkladığı lig statüleri, 2018-2019 sezonu için de resmi siteden duyuruldu. TFF'nin yayınladığı statü kitapçığında, (VAR) sisteminin Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tamamında, Spor Toto 1'inci Lig'de ise yalnızca play-off müsabakalarında uygulanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig müsabakalarında, ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır. Spor Toto 1'inci Lig play-off müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de VAR dönemi resmen başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN