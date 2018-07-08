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yakalandı!

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Kartal yakalandı!
BEŞIKTAŞ, Slovakya'da Macaristan 2. Lig takımı Siofok'la oynadığı ilk hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. İlk 11'de şans bulan etkili futbolu ve bir asistiyle ön plana çıktı. Siyah-beyazlılar, 30. dakikada Vagner Love'ın golüyle öne geçti ancak 80'de Csipro'nun volesine engel olamayınca mücadele 1-1 bitti. Beşiktaş, sahaya Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Mitrovic, Caner, Necip, Dorukhan, Lens, Gökhan Töre, Love ve Larin 11'iyle çıkarken, Kartal'ın yeni transferi Dorukhan ön liberoda başladığı maçı sağ bekte bitirdi. 22 yaşındaki oyuncu çalışkanlığı ve özgüveni ile dikkat çekti.
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Kartal yakalandı!
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