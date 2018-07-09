Planlar değişti: İki yabancı kaleci

FENERBAHÇE
'DE kaleci stratejisi değişti. Ayrılmak isteyen Kameni'nin takım bulamaması üzerine sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu bir toplantı gerçekleştirdi. İkili, yabancı bir kaleci alarak yola Kameni ile devam etme kararı aldı. Bu durumda Volkan Demirel
gündem dışı kaldı. Şayet yabancı bir kaleci alınamaz veya Kameni gönderilebilirse, Volkan ile yeniden sözleşme imzalanacak. Aksi takdirde Fenerbahçe'nin efsane kaptanı takımdan ayrılacak. Yabancıda adaylar: Arsenal'den Ospina ve PSG'den Trapp...