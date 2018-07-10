Fenerbahçe'de ilk imza Volkan Demirel'den

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden Volkan Demirel belirsizliği dün itibariyle son buldu… Sarılacivertlilerin kaptanı, Sportif Direktör Comolli ile bir araya geldi ve 1 yıllık anlaşmayla yeniden takımında kaldı. Volkan Demirel, yıllık 2 milyon Euro'dan başladığı pazarlıklarda 1.5 milyon Euro'ya kadar düşünce anlaşma sağlandı.

EN BÜYÜK YARDIMCIM OLACAKSIN

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Volkan'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Cocu, "Fenerbahçe için böyle tecrübeli oyuncuların takımda kalması her zaman faydalı olacaktır. Senin, benim en büyük yardımcım olacağına inanıyorum. Tecrübene ihtiyacımız var" dedi.

YOLUN SONUNA KADAR!

Fenerbahçe kulübü transferi duyururken "Başarı ve özveri" vurgusu yaptı. Volkan ise "Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici" ifadelerini kullandı.

UEFA DA TRANSFERİ DUYURDU

UEFA sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in imzasını duyurdu. Yapılan paylaşımda Volkan'ın Fenerbahçe forması ile 16 yılda 5 lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı hatırlatıldı.

İSVİÇRE YOLCUSU

Topuk Yaylası geleneğine son veren Fenerbahçe kamp için bugün İsviçre'nin Lozan kentine gidiyor. 28 Haziran'dan bu yana Samandıra'da çalışan Sarı-lacivertliler, 18 Temmuz'a kadar sürecek kampta iki de hazırlık karşılaşması oynayacak. 14 Temmuz'da İsviçre'den Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere ekibi Fulham ile karşılaşacak.

İHTARNAME VAR, YASAL TAKİP YOK

Fenerbahçe yönetimi, eski idarecilere alacaklı bir banka tarafından yasal işlemler başlatılması iddiaları üzerine resmi siteden açıklama yaptı. Yönetim; kredinin 90 gün gecikmesi dolayısıyla, krediyi temin eden bankayla görüşüp, yapılandırma konusunda anlaştıklarını ve bu yapılandırma sonrası kulüp sorumluluğunda olan ödemeleri 29 Haziran tarihinde yaptıklarını duyurdu. Durumun geri kalanının banka tasarrufunda olduğu belirtilen açıklamada, "Ancak borçlu kefillere ihtarname dışında yasal takip işlemi yapılmadı" denildi.