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Son dakika: 'nin 'a iptal oldu!

'ın listesinde yer alan , Slavia Praha'nın sunduğu 4 yıllık sözleşmeye imza atacakken son anda masadan kalktı!

Giriş Tarihi: 11.7.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 17:45
Son dakika: Trezeguet'nin Slavia Prag'a transfer iptal oldu!

Çek basını, Mahmoud Hassan 'in Prag'a gittiğini ve sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladı. Mısırlı oyuncunun, 4 yıllık sözleşmeye resmi imzaların atılacağı sırada vazgeçtiği ve in son anda iptal olduğunu yazdı.

Kulüp yetkililerin de onayladığı bu gelişme sonrası Çekya tarihinin en pahalı transferi olması beklenen Mahmoud Hassan Trezeguet'in, bu gelişme sonrası kampına geri döneceği ifade edildi.

HİLMİ ÖKSÜZ, TRANSFERİ BU SÖZLERLE DOĞRULAMIŞTI

Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz: "Trezeguet'in 'a transferi bizim rızamın dışında gerçekleşti. Serbest kalma maddesini ödemeyi kabul ettikleri için, bizim elimizde olan bir şey değil." ifadelerini kullandı. Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin ise "Slavia Prag, Trezeguet'nin sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti. Transfer 2 gün içinde tamamlanır. 5 milyon Euro'yu sağlık kontrolünden hemen sonra tek seferde ödeyecekler" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN TREZEGUET İÇİN SUNDUĞU TEKLİF

'ın da transfer listesinde yer alan Trezeguet için Galatasaray, 2.5 milyon euro bonservis ve 2 de futbolcu takası teklif etmişti. Sarı-kırmızılı kulübün transferdeki beyni Abdürrahim Albayrak da yaptığı açıklamada Trezeguet'in transferi için görüşmelerde bulunduklarını ve Kasımpaşa'dan kolaylık beklediklerini dile getirmişti.

(Sporx)

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Son dakika: Trezeguet'nin Slavia Prag'a transfer iptal oldu!
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