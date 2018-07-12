İki genç yıldız takıma katıldı

18 yaşındaki kaleci Berke Özer
ile 21 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı
, Fenerbahçe
formalarını giyip, yeni hocaları ve takım arkadaşlarıyla tanıştılar. İki oyuncu akşam antrenmanında da yer aldı.
Bu arada Berke ve Barış, sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla taraftarın gönlünde taht kurdu. Berke, "Futbolun Robert Koleji Altınordu'dan mezun olup, okul defterime karakalemle logosunu ezbere çizdiğim Fenerbahçe'deyim. Tarif edilemez duygular yaşıyorum. Göğsümde armanın ne kadar değerli olduğunu o küçük çocuk gibi hiçbir zaman aklımdan çıkarmayacağım"
derken Barış, "Bu toprakların çocuklarına güvenen, onlara fırsat eşitliği yaratan bir kulüpte büyüdük. Bizler o çiçek çocuklarıyız. Değer bilen, sorumlu, çalışkan, vefalı. Fenerbahçe taraftarının şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu formayı daha önce kimlerin giydiğini asla unutmayacağım ve her zaman daha iyisi için çabalayacağım"
ifadelerini kullandı. ?ALTINORDU'YA 4 MİLYON EURO
Altınordu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, Berke ve Barış'ın F.Bahçe'ye transferiyle ilgili Lig Radyo'ya konuştu: "İki oyuncu için 4 milyon Euro alacağız. Sonraki satışlardan elde edilecek kârdan yüzde 20 pay alacağız. Bu oran yüzde 25'tir ama Başkan Ali Koç
'un ricasıyla oranı yüzde 20'ye çektik."