İşte Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’de 9 yılda yaptıkları

Real Madrid
'in 9 yıl önce 96 milyon Euro ödediği Cristiano Ronaldo
, Rijkaard-Guardiola ve Luis Enrique'li yıllarda İspanya Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Barcelona karşısına dikilen ve Madrid devini uçuran adam oldu.
438 maçta attığı 450 golle Real Madrid'i coşturan Portekizli, 16 kupa kazanırken İspanya'da şimdi teknik direktörü Zİdane'dan sonra en büyük yıldızını da kaybeden Başkan Perez'in ne yapacağı konuşuluyor. İŞÇİLER KRİZ ÇIKARDI
105 milyon Euro karşılığında Real Madrid'den Juventus
'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalya genelinde büyük bir heyecan yaratsa da başkan Agnelli'nin çalışanları aynı fikirde değil…
Agnelli'nin otomotiv firmasında çalışan işçiler, uzun süredir zam alamamalarına karşın vergilerle yüz milyonlarca Euro'yu bulan transfer sonrası tepki olarak 15 ila 17 Temmuz tarihleri arasında grev yapma kararı aldı. MENAJERİNE 12 MİLYON EURO
Cristiano Ronaldo'nun ünlü menajeri Jorge Mendes de transferden kârlı çıkan isimlerden… 'Süper menajer' lakaplı Portekizli, transferin sonuçlanmasıyla birlikte 12 milyon Euro'yu kasasına koydu. Jose Mourinho'nun da menajerliğini yapan Jorge Mendes, dünyanın en etkili futbol figürlerinden birisi olarak gösteriliyor. DÜNYA ONU KONUŞUYOR
Marca 450 golünü tek tek dizdi, El Mundo ise, "Parayı seçti" dedi. Avrupa'da manşetlerde Cristiano Ronaldo vardı
Avrupa basını, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibi Juventus'a transferine geniş yer verdi. Spor gazetelerinden Marca, Ronaldo'nun gidiş haberini, "Dengi olmayacak" manşeti ile duyurdu.
Diğer bir spor gazetesi AS, manşetten verdiği haberde, "Ciao(Güle güle), Ronaldo" başlığını kullandı. El Pais, "Cristiano, Madrid'deki altın çağın ardından Juventus'a gidiyor" derken
, El Mundo gazetesinde ise Ronaldo'nun da kendisine "En çok değer veren"
takımdan yana tercihini kullandığı yazıldı. İTALYANLAR MEMNUN!
İtalyan spor gazeteleri Corriere dello Sport, Tuttosport ve La Gazzetta dello Sport, manşetlerinde Juventus'u övdü. CR7'NİN TÜM RAKAMLARI
438 MAÇ
450 GOL
* 4 Şampiyonlar Ligi
* 2 La Liga şampiyonluğu
* 2 Kral Kupası
* 2 İspanya Süper Kupa
* 3 UEFA Süper Kupa
* 3 Kıtalararası GOLLERİ NASIL ATTI?
* 78 duble
* 36 hat-trick
* 6 poker (4 gol)
* 2 repoker (5 gol)
* 294 sağ
* 81 sol
* 70 kafa
* 79 penaltı
* 387 ceza sahası içi
* 64 ceza sahası dışı KARNESİ
* 316 galibiyet
* 70 beraberlik
* 52 mağlubiyet