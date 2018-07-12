Josef de Souza, bebeğini kaybettiğini açıkladı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu acı haberi duyuran Josef, "Bu süreçte ailemin yanında olan ve destek veren arkadaşlarımı ve taraftarları bilgilendirmek isterim ki, Dani düşük yaptı. Ama Tanrı'nın her zaman bizler için en iyisini istediğine inanıyoruz. Zamanla onun izni ile yeni bir bebeğimiz olacaktır. Herkese teşekkürler. Dr. Birgül Karakoç'a da bu zor zamanda eşim ile ilgilendiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü yaptığı yazılı açıklama ile Souza ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Josef de Souza ve eşi Danielle'nin hayata gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettikleri haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Souza ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, değerli eşi Danielle'nin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Öte yandan Josef de Souza'nın eşinin sağlıklı olduğunu öğrenmesi nedeniyle kamptan ayrılmayacağı ve takımla çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.