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, 'ı istiyor

basını, 'ın milli kaleci etmek istediğini yazdı.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 14:14
Galatasaray, Sinan Bolat'ı istiyor

'da Teknik Direktör 'in 'Türk kaleci alacağız' açıklamasının ardından konuyla ilgili bir iddiası 'dan geldi. Belçika basını, Galatasaray'ın daha önce de kadrosunda bulunan 'la ilgilendiğini yazdı.

Geçen sezonu Belçika'da Antwerp forması ile geçiren 29 yaşındaki kaleci gösterdiği performansla sezonun en iyisi seçilmiş ve Lucescu tarafından yeniden A Milli Takıma seçilmişti. Sinan'ın Fatih Terim tarafından özellikle istendiği belirtildi.

Sinan Bolat, 2014/15 sezonun Galatasaray tarafından kiralanmış ancak performansı eleştiri toplamıştı.

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Galatasaray, Sinan Bolat'ı istiyor
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