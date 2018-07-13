Galatasaray, Sinan Bolat'ı istiyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in 'Türk kaleci alacağız' açıklamasının ardından konuyla ilgili bir transfer iddiası Belçika'dan geldi. Belçika basını, Galatasaray'ın daha önce de kadrosunda bulunan Sinan Bolat'la ilgilendiğini yazdı.

Geçen sezonu Belçika'da Antwerp forması ile geçiren 29 yaşındaki kaleci gösterdiği performansla sezonun en iyisi seçilmiş ve Lucescu tarafından yeniden A Milli Takıma seçilmişti. Sinan'ın Fatih Terim tarafından özellikle istendiği belirtildi.

Sinan Bolat, 2014/15 sezonun Galatasaray tarafından kiralanmış ancak performansı eleştiri toplamıştı.