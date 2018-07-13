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: forması için ter dökmek keyifli

ekiplerinden 'ın Fransız oyuncusu , hazırlık maçında FC Will'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 1 yıllık aranın ardından sarı kırmızılı formayla tekrar sahaya çıkan Carolle, "Galatasaray'da olmak çok keyifli." dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 19:21
Lionel Carole: Galatasaray forması için ter dökmek keyifli

Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam eden , FC Wil'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın yavaş yavaş oturduğunu ifade eden Carole, "Önemli bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Galatasaray olduğunuz için her zaman kazanmanız gerekiyor. Bizde burada çıktık, sahada oynadık ve kazandık. İlk maçımızdı. Yavaş yavaş takım oturmaya başladı ve daha da ileriye gideceğiz. Yeni sezona hazırlık sürecini geçiriyoruz şu anda. Tabiiki ritim ve fizik olarak yavaş yavaş sağlayacağız. Sezon başladığında da hazır olmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY FORMASI İÇİN TER DÖKMEK KEYİFLİ"

Geçtiğimiz sezonu Sevilla formasıyla İspanya'da geçiren Carole, "Bu sezon tekrardan Galatasaray'da olmak çok keyifli. Aynı şekilde tekrardan Galatasaray forması için ter dökmek keyifli. Burada Fatih hoca ile yeni sezona hazırlanıyoruz. Umarım daha da iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

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Lionel Carole: Galatasaray forması için ter dökmek keyifli
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