Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Max Meyer’de favori Fenerbahçe

’de favori

, bonservisi elinde olan yıldız oyuncu 'de favori olmasına karşın transferde tek sorun yüksek maaş.

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Max Meyer’de favori Fenerbahçe
Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren 'in ile anlaşmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü. Alman Milli Takımı'nın da formasını giyen 22 yaşındaki orta saha için iddia Sports llustrated'ten geldi. Amerika'da yayımlanan dergi Liverpool ve Arsenal'le maaş konusunda anlaşamayan Meyer'in rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiğini yazdı. Sarılacivertliler, Alman yıldızın yüksek maaş talebine karşılık yeni bir formül üretiyor. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Max Meyer'e yüksek maaş yerine imza parası ve bonuslardan oluşan bir sözleşme teklif edilecek
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Max Meyer’de favori Fenerbahçe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN