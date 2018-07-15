Sarr: İnşallah görüşeceğiz

Anlaşmaya varılan Majid Hosseini, kulübü Esteghlal ve İran Futbol Federasyonu ile olan pasaport sorununu çözemeyince Trabzonspor
rotasını Molde formasını giyen Babacar Sarr'a çevirdi. Bordo-mavililerin menajerler tarafından önerilen Senegalli
stoperle temasa geçtiği öğrenildi. 27 yaşındaki savunmacı ise kendisine sosyal medyadan ulaşan ve "Bize gelecek misin?" diye soran Trabzonsporlu taraftarlara, "İnşallah görüşeceğiz" cevabını verdi.
Bu arada Fırtına, orta sahaya takviye için Aston Villa
'dan Birkir Bjarnason'u gündemine aldı. Trabzonspor'un, 30 yaşındaki İzlandalı oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.