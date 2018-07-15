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Sarr: İnşallah görüşeceğiz

’un stoper listesine giren , taraftarlara mesaj yolladı. Orta saha için de Bjarnason gündeme geldi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Sarr: İnşallah görüşeceğiz
Anlaşmaya varılan Majid Hosseini, kulübü Esteghlal ve İran Futbol Federasyonu ile olan pasaport sorununu çözemeyince rotasını Molde formasını giyen Babacar Sarr'a çevirdi. Bordo-mavililerin menajerler tarafından önerilen stoperle temasa geçtiği öğrenildi. 27 yaşındaki savunmacı ise kendisine sosyal medyadan ulaşan ve "Bize gelecek misin?" diye soran Trabzonsporlu taraftarlara, "İnşallah görüşeceğiz" cevabını verdi. Bu arada Fırtına, orta sahaya takviye için 'dan Birkir Bjarnason'u gündemine aldı. Trabzonspor'un, 30 yaşındaki İzlandalı oyuncuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
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Sarr: İnşallah görüşeceğiz
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