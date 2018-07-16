Beşiktaş'tan acı prova

Beşiktaş
, Şenol Güneş
'in ilk yarı 4-1- 4-1, ikinci yarı ise 4-4-2 dizilişini denediği maçta oyuna etkili başladı. 8. dakikada Tolgay'ın ceza sahasının dışından attığı şık golle skor üstünlüğünü de yakaladı. Ancak tam saha prese geçen CSKA Moskova, 16. dakikada Chalov ve 27. dakikada Gordyushenko'nun golleri ile devreye 2-1 önde girdi.
İkinci yarının hemen başında Caner Erkin
'in şutunda top direkte patlarken, Gökhan Gönül
ise meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi. 53. dakikada Mitrovic ters bir vuruşla Fabri'yi yanıltarak farkın 3'e çıkmasına neden oldu. Efremov 74. dakikada skoru ilan etti: 1-4.