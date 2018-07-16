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'tan acı prova

Oyuna hızlı başlayıp, Tolgay’ın nefis füzesiyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, savunmada basit hatalar yapınca yurt dışı kampındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Beşiktaş'tan acı prova
, 'in ilk yarı 4-1- 4-1, ikinci yarı ise 4-4-2 dizilişini denediği maçta oyuna etkili başladı. 8. dakikada Tolgay'ın ceza sahasının dışından attığı şık golle skor üstünlüğünü de yakaladı. Ancak tam saha prese geçen CSKA Moskova, 16. dakikada Chalov ve 27. dakikada Gordyushenko'nun golleri ile devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarının hemen başında 'in şutunda top direkte patlarken, ise meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi. 53. dakikada Mitrovic ters bir vuruşla Fabri'yi yanıltarak farkın 3'e çıkmasına neden oldu. Efremov 74. dakikada skoru ilan etti: 1-4.
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Beşiktaş'tan acı prova
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