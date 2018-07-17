Comolli: "Görüştüğümüz futbolculara Türkiye'den talipler var"

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Lozan şehrinde devam ediyor. Takımla beraber olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de burada bir basın toplantısı düzenledi. Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Comolli, "Birçok oyuncuyu takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. 100'den fazla oyuncuyu izlemeye, durumlarını analiz etmeye devam ediyoruz. Sadece şu an için değil bundan sonrası için de çalışıyoruz. Ferdi transferinde Cocu'nun rolü belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.



"ELİMİZDEKİ OYUNCULAR DA ÇOK DEĞERLİ"

Mevcut kadroda yer alan futbolcuların da kaliteli isimler olduğunu belirten Comolli, "Biz Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi için çok çalışıyoruz, bu dönemi dedikodu dönemi olarak değerlendiriyorum. Herkes, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor, transfer yapılmasını istiyor ancak bizim elimizdeki oyuncular da çok değerli, herkesten bu durumu unutmamasını istiyorum. Fenerbahçe'ye yeni oyuncular alırsak hazırlayacağız. Bizim ilgilendiğimiz oyuncular da kendi takımlarında antrenmanlarını sürdürüyor. Eğer biz de bu takımlardan transfer yaparsak oyuncular antrenmanlarına devam ettiği için buraya fit olarak gelecekler ve sorun yaşanmayacak. Oyuncuları oynatıp oynatmama kararı ise Cocu'da" açıklamasında bulundu.



"BAŞKANLA HER GÜN KONUŞUYORUZ"

Fenerbahçe Baskanı Ali Koç ve Teknik Direktör Cocu ile her gün görüşme halinde olduklarını dile getiren sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, "Saha içerisinde olduğu kadar saha dışında da bir ekibiz. Bana yardım eden insanlar var. Ben günde iki üç defa başkanla konuşuyorum, aynı zamanda Cocu ile de sürekli konuşuyorum. Her gün bu durumu masaya yatırıyoruz. Transferlerin yüzde 99'u artık telefonla yapılıyor. Fenerbahçe kampında sürekli yer almam transfer görüşmesi yapmadığım anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.



"ALİ KOÇ 24 TEMMUZ'DA FFP İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK"

UEFA ile devam eden Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasına da değinen Comolli, "UEFA ile devam eden anlaşmamız var. 1 sezon daha anlaşma devam edecek. Dünyanın tüm paraları elinizde olsa da harcayamazsınız. Önümüzde UEFA limiti var. UEFA ile sürekli diyalog halindeyiz. Doğru mu yapıyoruz, isteklerimiz onların beklentilerini karşılıyor mu? Şunu söyleyebiliriz. Onların kısıtlamalar transfer için başa çıkması zor maddeler. Önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da başkanımız Fenerbahçeli taraftarlara FFP konusunda açıklamalar yapacak. Kendisi bunu istiyor" diye konuştu.



"FERNANDAO'NUN SATIŞI ACELE OLMADI"

Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun satışı hakkında sorulan bir soruya ise Comolli, şöyle cevap verdi:

"Fernandao'nun satışını acele bir karar olarak değerlendirmiyorum. Cocu ve başkanımız ile uzun uzun görüştük ve iki açıdan bu kararı aldık. Hem ekonomik olarak hem de başka kıstaslar vardı. Dışarıdan baktığınız zaman hatalı ya da acele bir karar olarak değerlendirilebilir, saygı duyuyorum ama hem oyuncu için hem de Fenerbahçe için son derece doğru bir karardı."



"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Transfer görüşmesi halinde oldukları futbolcuların olduğuna dikkat çeken Damien Comolli, "Gelen oyuncu hemen adapte olacak, sistemin bir parçası olacak diyemem. Uyum süreci ile ilgili her zaman soru işaretleri mevcuttur. Görüştüğümüz ve transferini düşündüğümüz oyuncular, Cocu'nun oyun tarzına uygun isimler. Gelir ve burada gelişir gibi düşüncemiz yok. Cocu'nun oyununa uygun isimlerle görüşüyoruz. Onun özelliklerine uymayacak oyuncu alma düşüncemiz kesinlikle yok. İdmanlarda oynamak istediğimiz oyuncuları görüyorsunuz, bu oyuna uygun oyuncularla diyalog halindeyiz" dedi.



"TALİP OLDUĞUMUZ FUTBOLCULARIN KALİTESİ YÜKSEK"

Transfer etmek istedikleri oyunculara Türkiye'den başka taliplerin olduğuna da vurgu yapan Comolli, "Peşinde olduğumuz futbolcular çok iyi oyuncular. Bu oyuncular için Türkiye'den talip kulüpler de var. Bu durum bizim için hem iyi hem de kötü. Demek ki takip ettiğimiz oyuncular pazar değeri yüksek ve kaliteli oyuncular. Şu ana kadar üç tane yetenekli oyuncu getirdik. Avrupa'nın da en yetenekli futbolcularından birini getirdik. Hiç oyuncu transfer etmedik gibi bir durum söz konusu değil. Transfer dönemi bugün kapansa ilk günden bu güne daha iyi durumdayız. Başkanımızın seçim döneminde yaptığı açıklamalara paralel olarak devam ediyoruz. Yetenekli genç oyuncuları Fenerbahçe'ye kazandırmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARA DA HAYAL SATAMAM"

Resmi imzaların atılmadan transferin bitmediğini hatırlatan Sportif Direktör Comolli, şunları söyledi:

"Ben 20 yıldır transfer işlerinin içerisindeyim. Oyuncu benim ofisime gelip imza atmadan transfer yaptık demem. Bazen bir transfer yaptık dersiniz, ertesi gün başka şeyler olur. Hırslı değiliz, iddialı değiliz gibi gözükmesin. İhtiyaçlarımızı biliyoruz ve çalışıyoruz. Ben temkinli ve kontrollü olmak zorundayım, taraftara da hayal satamam. Bazen beklemeden imkansız denen transferleri yapabilirsiniz, transfer dönemi böyledir."



"ALİ KOÇ YÖNETİM YAPISINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Başkan Ali Koç'un sarı-lacivertlilerin yönetim yapısını olumlu yönde değiştirmek istediğini sözlerine ekleyen Comolli, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Benim iş tanımım gayet basit. Bu kulüpteki futbol operasyonlarını verimli hale getirmekle sorumluyum. Benim işim teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı, en iyi performansı sergileyecekleri noktaya getirmek. Başkan soyunma odasına gelirse karar onundur. Ama eminim ki böyle bir şey yapıyorsa iyi bir sebebi vardır. Örneğin İstanbulspor maçında bunu sordum 'hayır' diye cevap verdi. İş ilişkimizde çok rahatım. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yönetim yapısını değiştirmek istiyor ancak bu değişim sadece Fenerbahçe ile sınırlı kalmayacak. Türk futbolunun yapısını da değiştirmek istiyor başkan. Başkanın seçimi kazanma süreçlerine bakarsak zaten ne yapmak istediklerini görürsün. Başkanın kulübün geçmişine çok büyük bir saygısı var ancak başka işler yapmak istiyor. Koç, benim gibi bir insanı, Cocu gibi bir insanı Fenerbahçe'ye getirdi."