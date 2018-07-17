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Giuliano: Kafam burada

Giuliano, ’den ayrılacağı haberlerini bu sözlerle yalanladı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Giuliano: Kafam burada
Brezilyalı orta saha, Lozan kentinde devam eden kampta basının karşısına çıkarken şunları söyledi: "Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Geçen yıl olduğu gibi yine güzel bir sezon geçirmek istiyorum. Yeni bir hocamız, yeni bir sistem ve yeni bir felsefe var. Önemli olan bu sisteme hep birlikte adapte olabilmek. Taraftarın kombinelere ilgisi bizi cesaretlendiriyor. Milli takıma gitmeyi çok istiyordum ama olmadı. Brezilya'nın alınan sonuçtan ders çıkarması gerek."
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Giuliano: Kafam burada
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