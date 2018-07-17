Giuliano: Kafam burada

BUGÜN NELER OLDU

orta saha, Lozan kentinde devam eden kampta basının karşısına çıkarken şunları söyledi:Geçen yıl olduğu gibi yine güzel bir sezon geçirmek istiyorum.Taraftarın kombinelere ilgisi bizi cesaretlendiriyor. Milli takıma gitmeyi çok istiyordum ama olmadı.