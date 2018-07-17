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Kabul etmem

, 10 gün sonraki maçı için ipleri sıkı tutuyor

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Kabul etmem
Yeni sezonu 26 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçıyla açacak olan Beşiktaş'ın, hazırlık maçında CSKA Moskova karşısında aldığı 4-1'lik yenilgi teknik direktör 'i kızdırdı. Güneş, "Bu şekilde basit goller yersek geçen sezonlarda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düştüğü duruma düşeriz. Ben ne Vardar ne de Östersunds gibi bir hezimeti yaşamayı kabul edemem" diyerek oyuncularını uyardı.

İLK MAÇTA ÜÇ YILDIZ YOK
Bir an önce hazır olmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Alacağımız kötü bir sonuç moralleri bozar ve bu da lige yansır. Hepinizden daha çok fedakârlık istiyorum" dedi. Beşiktaş'ın Kupası'nda deplasmanda oynayacağı ilk maçta Quaresma, Pepe ve Vida oynamayacak. Necip ve Mitrovic tandemiyle sahaya çıkılacak.
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