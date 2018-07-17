Kabul etmem

Yeni sezonu 26 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi
2. eleme turu maçıyla
açacak olan Beşiktaş'ın, hazırlık
maçında CSKA Moskova karşısında
aldığı 4-1'lik yenilgi teknik
direktör Şenol Güneş
'i kızdırdı.
Güneş, "Bu şekilde basit goller yersek geçen sezonlarda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın düştüğü duruma düşeriz. Ben ne Vardar ne de Östersunds gibi bir hezimeti yaşamayı kabul edemem"
diyerek oyuncularını uyardı. İLK MAÇTA ÜÇ YILDIZ YOK
Bir an önce hazır olmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Alacağımız kötü bir sonuç moralleri bozar ve bu da lige yansır. Hepinizden daha çok fedakârlık istiyorum"
dedi. Beşiktaş'ın UEFA
Kupası'nda deplasmanda oynayacağı ilk maçta Quaresma, Pepe ve Vida
oynamayacak. Necip ve Mitrovic tandemiyle sahaya çıkılacak.