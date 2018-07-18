Galatasaray - PSV maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Montrö kentinde Stade de Chailly'de oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray - PSV maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

İLK MAÇTA FC WIL'İ YENDİ

7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Galatasaray Futbol Takımı, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.

PSV'DE VAN BOMMEL DÖNEMİ

Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan PSV Eindhoven'de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

SONRAKİ RAKİP VALENCIA

Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Valencia'ya TSİ 18.30'da rakip olacak.