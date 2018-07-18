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- PSV maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, İsviçre kampındaki ikinci hazırlık maçında Hollanda'nın takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 16:01
Galatasaray - PSV maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci maçında PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

İsviçre'nin Montrö kentinde Stade de Chailly'de oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak. Galatasaray - PSV maçı Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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İLK MAÇTA FC WIL'İ YENDİ

7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentine giden Futbol Takımı, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etmişti.

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PSV'DE VAN BOMMEL DÖNEMİ

Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan 'de teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

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SONRAKİ RAKİP VALENCIA

Yurt dışındaki hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise önümüzdeki sezon İspanya'yı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Valencia'ya TSİ 18.30'da rakip olacak.

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Galatasaray - PSV maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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