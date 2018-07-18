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Sol kanat için

, Everton’da forma giyen Kongo asıllı Fransız yıldızı kiralamak için temasta

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Sol kanat için Yannick Bolasie

İNGILIZ basını Everton forması giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolosie'nin ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Kongo asıllı Fransız kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübü, teknik direktör Marco Silva'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Bolasie'yi kiralık vermeye sıcak bakıyor. Oyuncunun artıları; topla etkili, rahat adam eksiltebilir, çabuk... Eksileri ise; oyun içinde disiplinden kopabilir, doğru kararı vermekte sıkıntı yaşar.

BU SEZON BOLASIE
19 Maç 13 İlk 11 1 Gol 0 Asist

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Sol kanat için Yannick Bolasie
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