Sol kanat için Yannick Bolasie

İNGILIZ basını Everton forması giyen sol kanat oyuncusu Yannick Bolosie'nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Kongo asıllı Fransız kanat oyuncusunu kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübü, teknik direktör Marco Silva'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Bolasie'yi kiralık vermeye sıcak bakıyor. Oyuncunun artıları; topla etkili, rahat adam eksiltebilir, çabuk... Eksileri ise; oyun içinde disiplinden kopabilir, doğru kararı vermekte sıkıntı yaşar.

BU SEZON BOLASIE

19 Maç 13 İlk 11 1 Gol 0 Asist