Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de operasyon başladı

Geçen sezonu Aykut Kocaman yönetiminde, şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kapatarak ikinci bitiren Fenerbahçe'de yepyeni dönem başladı. Ali Koç'un başkan olmasıyla yüzünü batıya dönen Fenerbahçe, altyapı ve scout ekibini de yeniledi. Fenerbahçe taraftarı da büyük bir heyecanla yapılacak transferleri bekliyor. Özellikle sol bek, stoper ve santrafor noktalarına yapılacak transferler merakla bekleniyor. İşte son dakika transfer haberleri...

İLK YILDIZ ÇİN'DEN!

Fenerbahçe, müthiş bir ismi gündemine aldı. Cocu'nun isteği doğrultusunda 'enerjik' bir orta saha arayan Comolli, Çin'den gelen haberle harekete geçti..

Phillip Cocu, 4-3-3 sisteminde orta sahanın merkezinde 3 enerjik oyuncuyu tercih ediyor. PSV'de Guardao, Wijnaldum, Hendrix, Ji-Sung Park, Van Ginkel, Propper gibi isimlerle başarıyı yakalayan Cocu, Fenerbahçe'de de benzer bir şablon kurmak istiyor..