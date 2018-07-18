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Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de operasyon başladı

Yeniden yapılanma sürecine giren 'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç'un takımın başına Cocu'yu getirmesi ve transfer hakkında Comolli'yi yetkili kılmasından sonra gençlere yatırım yapılma kararı alındı. Bu doğrultu gereğince Altınordu takımından Berke Özer ve Kerim Alıcı; Nijmegen'den ise Ferdi Kadıoğlu transfer edildi. Şimdi sırada ise taraftarı heyecanlandıran isimler var. İşte 18 Temmuz son dakika ...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 11:13
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de operasyon başladı

Geçen sezonu Aykut Kocaman yönetiminde, şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kapatarak ikinci bitiren 'de yepyeni dönem başladı. Ali Koç'un başkan olmasıyla yüzünü batıya dönen Fenerbahçe, altyapı ve scout ekibini de yeniledi. Fenerbahçe taraftarı da büyük bir heyecanla yapılacak transferleri bekliyor. Özellikle sol bek, stoper ve santrafor noktalarına yapılacak transferler merakla bekleniyor. İşte son dakika transfer haberleri...

İLK YILDIZ ÇİN'DEN!

Fenerbahçe, müthiş bir ismi gündemine aldı. Cocu'nun isteği doğrultusunda 'enerjik' bir orta saha arayan Comolli, Çin'den gelen haberle harekete geçti..

Phillip Cocu, 4-3-3 sisteminde orta sahanın merkezinde 3 enerjik oyuncuyu tercih ediyor. PSV'de Guardao, Wijnaldum, Hendrix, Ji-Sung Park, Van Ginkel, Propper gibi isimlerle başarıyı yakalayan Cocu, Fenerbahçe'de de benzer bir şablon kurmak istiyor..

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe'de operasyon başladı
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