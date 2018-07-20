Beşiktaş’ta bir dönem kapandı

Beş yıldır Beşiktaş
formasını başarıyla terleten ve takımın en istikrarlı oyuncularından olan Atiba, siyah-beyazlı renklere noktayı koydu. Sözleşmesi sona veren Kanadalı yıldız son teklifi de reddetti. Kartal'ın yıllık 650 bin Euro garanti ücret ve puan başına 5 bin Euro teklifini kabul etmeyen Atiba, ayrılık kararını yönetime bildirdi.
35 yaşındaki oyuncuyla Antalya
spor'un ilgilendiği bildirildi. Atiba, 187'si 11'de olmak üzere Beşiktaş forması giydiği 194 maçta 9 gol attı, 2 de şampiyonluk yaşadı.