Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş’ta bir dönem kapandı

’ta bir dönem kapandı

5 yıldır formasını giydiği ’ın en istikrarlı oyuncusu olan Atiba, en son kendisine teklif edilen yıllık 650 bin Euro + maç başı 5 bin Euro’yu reddetti ve ayrılık kararını yönetime bildirdi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Beşiktaş’ta bir dönem kapandı
Beş yıldır formasını başarıyla terleten ve takımın en istikrarlı oyuncularından olan Atiba, siyah-beyazlı renklere noktayı koydu. Sözleşmesi sona veren Kanadalı yıldız son teklifi de reddetti. Kartal'ın yıllık 650 bin Euro garanti ücret ve puan başına 5 bin Euro teklifini kabul etmeyen Atiba, ayrılık kararını yönetime bildirdi. 35 yaşındaki oyuncuyla Antalyaspor'un ilgilendiği bildirildi. Atiba, 187'si 11'de olmak üzere Beşiktaş forması giydiği 194 maçta 9 gol attı, 2 de şampiyonluk yaşadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta bir dönem kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN