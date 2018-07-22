2 perdelik oyun

Fenerbahçe'de 2-3 Haziran sonrası bir anda değişen hava, sezonun Kadıköy'deki ilk maçında da devam etti. Sıcak bir Temmuz akşamı olmasına rağmen 30 bin civarında taraftar tribüne geldi.

Maç öncesinde stat civarında adeta derbi atmosferi vardı. Küskün Fenerbahçe taraftarı, 39 bine yakın kombine almasının ardından, hazırlık maçında bile verdiği destekle 'yeniden' ayağa kalktığını gösterdi.

Sahada genç isimler dışında yeni bir transfer yoktu. Ancak Ali Koç'un maç öncesi yanlarına gelip tezahürat yapması bile tribünün ateşlenmesine yetti.

Tribünlerdeki bu ateş, takıma da yansıdı. Fenerbahçe, Feyenoord gibi önemli bir rakip karşısında maça fırtına gibi girdi. 7'de Elif'in, 13'de Giuliano'nun (pen), 18'de Valbuena'nın golleriyle bir anda maç 3-0 oluverdi.

Maçın geri kalanında yine Fenerbahçe etkili olan taraftı. Ancak Giuliano'nun, Barış'ın kaçırdığı fırsatlar, misafir Feyenoord'u adeta canlandırdı. 87'den sonra Berghuis'in 2, Toornstra'nın 1 golü skoru belirledi: 3-3...

KADIKÖY'DE ÖZLENEN TABLO

TARAFTAR AKINI: Geçen sezon maçlara gelmeyen taraftarlar, F.Bahçe'nin yeni hocası ve yeni başkanıyla Kadıköy'deki ilk maçına akın etti. 30 bin taraftar özellikle ilk yarıda büyük coşku yaşadı.

KOÇ'A SEVGİ SELİ: Başkan olarak Kadıköy'de ilk kez maç izleyen Ali Koç, kar��ılaşmadan önce tribünleri gezerken, taraftarlara da bol bol imza dağıttı.

İYİ BİR FORVET ARIYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu maçın ardından şunları söyledi: "Taraftarlarımıza 60-65 dakikada çok iyi futbol seyrettirdik. Harika goller attık. Son 20 dakikadan memnun değilim. Eljif Elmas'ın fizik durumu büyüleyici. 120 dakika oynayabilir. Bazı bölgelerde oyuncumuz az. İyi bir forvet arayışımız var."

ELMAS PARLIYOR

Teknik direktör Cocu'nun prenslerinden Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı. Dördüncü hazırlık maçına da 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış aldı.

ALKIŞ VE PROTESTO

Ayrılığının ardından ilk kez F.Bahçe'ye karşı oynayan Van Persie taraftarlardan hem destek gördü hem protesto edildi. Hollandalı oyuncu eski takım arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

"Yeniden Fenerbahçe" sloganıyla yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, coşkulu ve bol pozisyonlu futboluyla taraftarının gönlünü fethetti. Fenerbahçe, Kadıköy'deki ikinci hazırlık maçını ise 1 Ağustos'ta Cagliari ile oynayacak.

NASIL OYNADILAR?

ELJİF ELMAS: İstanbul maçıyla başlayan performansı zirve yaptı. Açılışı harika bir golle yaptı. Üçüncü golün de hazırlayıcısı oldu.

BARIŞ ALICI: Sağ kanattan bindirmeleriyle taraftarı ayağa kaldıran hareketlere imza attı. Eljif kadar hazır değil ama görev aldığında önemli işler yapabilir.

MEHMET TOPAL: Eleştiriler onu kamçılıyor gibi.. Genç bir futbolcu heyecanıyla forma rekabetine hazır. Hem defansif hem de ofansif olarak katkı sağladı.

VALBUENA: Geçen sezonun tartışılan ismiydi. Ancak Kadıköy'deki ilk maçta attığı golle adeta yeniden hayata döndü. Sık sık savunmasına da yardım etti.

FENERBAHÇE - FEYENOORD: 3-3

STAT: Ülker

GOLLER: Eljif Elmas (Dk.7), Giuliano (Dk.13 Pen), Valbuena (Dk.18) / Berghuis (Dk.87, 90+5 Pen), Toornstra (Dk.90)

F.BAHÇE: Volkan 6 (Dk. 64 Erten 5), Isla 6, Neustadter 6, Skrtel 6 (Dk. 85 Yiğithan ?), Hasan Ali 6 (Dk. 75 Serhat Kot 4), Mehmet Topal 7 (Dk. 80 Ferdi Kadıoğlu ?), Eljif Elmas 7, Barış Alıcı 7 (Dk. 63 Josef 5), Alper Potuk 6 (Dk. 75 Samed 4), Valbuena 7 (Dk. 64 Dirar 4), Giuliano 7

FEYENOORD: Bijlow 4, Juste 4 (Dk. 63 Nieuwkoop 5), Botteghin 4, Van der Heijden 5, Malacia 5, Wehrmann 4 (Dk.73 Ayoub 6), Berghuis 7, Toornstra 5, Vilhena 5, Larsson 5, Van Persie 4 (Dk.73 Vente 6)