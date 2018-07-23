Fenerbahçe’den Andre Ayew atağı

HÜCUM hattına takviye yapmak isteyen F.Bahçe, Swensa City'nin Ganalı yıldızı Andre Ayew
'in peşinde. Geçen sezon Premier Lig
'e veda eden Swensea'ye 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için teklif yapılırken, 1.5 milyon Euro'ya anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Ayew, Premier Lig'de 89 maçta 21 gol attı. BABA RAPAİC İMZAYI ATTIRMADI
F.BAHÇE'NIN eski yıldızı, yeni menajer Milan Rapaic, Aziz Yıldırım
döneminde altyapıya getirdiği oğlu Boris Rapaic için yapılan teklifi kabul etmeyince yollar ayrıldı. Cocu, 20 yaşındaki forvetin A Takım'la idmanlara çıkmasını istemişti ancak Baba Rapaic, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerde oğlu için 180 bin Euro isteyince anlaşma sağlanamadı. Kiralama önerisi de geri çevrilince genç oyuncunun Fenerbahçe
macerası sona erdi.