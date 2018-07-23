Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe’den Andre Ayew atağı

’den atağı

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Fenerbahçe’den Andre Ayew atağı
HÜCUM hattına takviye yapmak isteyen F.Bahçe, Swensa City'nin Ganalı yıldızı 'in peşinde. Geçen sezon 'e veda eden Swensea'ye 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için teklif yapılırken, 1.5 milyon Euro'ya anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen Ayew, Premier Lig'de 89 maçta 21 gol attı.

BABA RAPAİC İMZAYI ATTIRMADI
F.BAHÇE'NIN eski yıldızı, yeni menajer Milan Rapaic, döneminde altyapıya getirdiği oğlu Boris Rapaic için yapılan teklifi kabul etmeyince yollar ayrıldı. Cocu, 20 yaşındaki forvetin A Takım'la idmanlara çıkmasını istemişti ancak Baba Rapaic, Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerde oğlu için 180 bin Euro isteyince anlaşma sağlanamadı. Kiralama önerisi de geri çevrilince genç oyuncunun macerası sona erdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’den Andre Ayew atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN