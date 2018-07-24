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'tan 'ye duygusal veda!

'tan ayrılarak 'a transfer olan için siyah beyazlı kulüpten bir veda açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 24.7.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 17:44
Beşiktaş'tan Fabri'ye duygusal veda!

Beşiktaş, İspanyol kalecisi Fabricio Ramirez ile yollarını ayırdı. 'nin İngiltere'nin takımına transferi sonrası siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden İspanyol kaleci için duygusal bir veda mesajı yayınlandı.

"Kalpten Teşekkürler Fabricio Ramirez" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"2016-17 sezonunda Futbol Takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, hem taraftarımızın hem de Camiamızın kalbinde adeta taht kuran ile yollarımız ayrıldı.

Kişiliğiyle, yeteğeniyle, örnek profesyonelliği ile tüm futbolseverlerin kalplerini de kazanan Fabricio Ramirez, ımızda iz bırakan bir futbolcu oldu.

Bu camia, bu kutsal forma için gözyaşı dökmüş evlatlarını asla unutmadı, unutmayacak.

Fabricio Ramirez'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."

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Beşiktaş'tan Fabri'ye duygusal veda!
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