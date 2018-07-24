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maçı ne zaman saat kaçta?

yeni sezon hazırlıkları kapsamında, spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 12:27
Sakaryaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Yeni Atatürk Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'den 2006-2007 sezonunda düşen ve eski günlerini arayan ile , 11 yıl sonra ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım, son olarak 28 Nisan 2007'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig müsabakasında rakip olmuştu.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de yaptığı kampı tamalayan Galatasaray, Sakaryaspor müsabakasıyla 4. hazırlık maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu.

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Sakaryaspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
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