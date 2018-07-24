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Sürpriz !

Gomis, Rodrigues, ve Feghouli derken beklenmedik bir teklif geldi. 'ın, "Sürpriz ayrılık yaşanabilir" açıklamasının perde arkasındaki ismin olduğu ortaya çıktı. Kalecisi Alisson'u 75 milyon Euro'ya 'a satan Roma gözünü 'ın panterine çevirdi. Cimbom kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Sürpriz Muslera!
İkinci Başkanı 'ın İsviçre kampındaki "Sürpriz ayrılık olabilir" açıklamasının perde arkasını SABAH aralıyor. Gomis, Rodrigues, ve Feghouli ile ilgili transfer iddiaları dolaşsa da Roma'nın için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Brezilyalı Alisson'u 75 milyon Euro'ya 'a satan, ikinci file bekçisi Skorupski'yi de 9 milyon Euro'ya Bologna'ya gönderen İtalyan ekibinin ilk hedefi kalesini sağlama almak.

TAFFAREL'DEN BİLGİ ALDILAR
Roma, Kopenhag'dan Robin Olsen'i 12 milyon Euro'ya alarak ilk hamlesini yaptı. İtalyan devinin yetkilileri, Alisson'u Brezilya Milli Takımı'nda çalıştıran Taffarel'den de Galatasaray'daki öğrencisi Muslera hakkında bilgi aldı. Lazio forması ile 4 senelik Serie A deneyimi bulunan Uruguaylı kaleci, İtalyan pasaportuna da sahip. Sezon içinde iki günlük izinlerde soluğu Roma'da alan Muslera, İtalya ile bağlarını koparmadı. UEFA kararı yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan G.Saray, Trezeguet ve Emre Akbaba'nın transferlerinden sonuç alamadı. Yönetimin 20 milyon Euro üzeri teklif gelirse Muslera'yı satmayı düşünebileceği öğrenildi.

G.SARAY'DA MUSLERA
7 SEZON
281 MAÇ
281 İLK 11
30 SARI
2 KIRMIZI

LAZİO'DA MUSLERA
4 SEZON
100 MAÇ
100 İLK 11
9 SARI
0 KIRMIZI
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