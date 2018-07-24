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Transfer zirvesi perşembe günü

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Transfer zirvesi perşembe günü
'taki satış rüzgarında 'sıradaki futbolcu' olarak gösterilen dün İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu akşam da takımla birlikte idmana çıktı. Quaresma'nın gelişi sırasında Çin teklifi ile ilgili sorulara net cevaplar vermediği, "Şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum, ben fazla ilgilenmiyorum, menajerimin bilgisinde bir durum" dediği öğrenildi. Bu satıştan 8 milyon Euro kazanç bekleyen Beşiktaş yönetiminin ise yıldız oyuncu ile perşembe günü masaya oturacağı ve son kararını soracağı belirtildi.

Q7, AYAĞININ TOZUYLA...
Ricardo Quaresma dün İstanbul'a gelirken, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Portekizli yıldız ardından takamın akşam yaptığı antremana katıldı.
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