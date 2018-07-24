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'den 'a: Beni 'ye gönderin

Hollandalı forvet ; Hotspur'e, kendisi için gelen tekliflere tek bir yanıt veriyor, o da "". Bonservis kazanmak isteyen Tottenham da işi ağırdan alıyor.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Vincent Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

'de santrfor transferi halen belirsizliğini koruyor. Sarılacivertlilerin hücum bölgesi için bitirmeye çok yaklaştığı iki isim var. Bunlardan ilki geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan .. Hollandalı oyuncunun yeniden kiralanması veya zorunlu satın alma teklifiyle bonservisinin alınması seçenekleri halen masada duruyor. , anlaşma konusunda "tok satıcı" rolünü devam ettirirken, 24 yaşındaki golcünün tavrı transferde rotayı Fenerbahçe'ye çeviriyor. Hollandalı, Tottenham kulübüne gelen hiçbir teklifi beğenmezken, "Beni Fenerbahçe'ye yollayın" diyerek duruşunu bozmuyor. Transferin Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalma riski bulunuyor.

SWANSEA'DEN YANIT BEKLENİYOR
TRANSFERDE sona yaklaşılan bir diğer isim ise Swansea'nin hücum oyuncusu Andre Ayew... 'den düşen Swansea'ye oyuncunun kiralanması için teklif yapıldı ve yanıt bekleniyor. Ganalı yıldız Ayew hem santrfor hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

İşte Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar
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Vincent Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin
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