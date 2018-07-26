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maçı ne zaman saat kaçta?

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile oynayacağı özel maç için Tunus'a gidecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 11:50
Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile oynayacağı özel maç için yarın bu ülkeye gidecek.

İsviçre kampı sonrası dün hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Tunus'a hareket edecek ve 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde 'e konuk olacak.

Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Club Africain - Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

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Club Africain - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
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