Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti

Son dakika: , 'i transfer etti

Son dakika haberi...Beşikaş, 25 yaşındaki fubolcu 'i renklerine bağladı. Son olarak Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 'ın 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Osmanlıspor'a 2 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 01:59
Son dakika: Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti

, Mehmet 'in transferi konusunda Osmanlıspor ile anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 milyon lira bonservis ve Umut Nayir'in satışından yüzde 25 pay karşılığında Beşiktaş ile anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki golcü futbolcu, Osmanlıspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş Kulübü, ileride doğabilecek olası hukuki sorunlarla karşılaşmamak için Osmanlıspor ile anlaşma yolunu tercih etti.

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN