Pele'nin oğlu Andre Ayew

Fenerbahçe'nin Andre Ayew transferinde Comolli ve Cocu'nun takım analiz sonuçları etkili oldu... Comolli-Cocu ikilisi göreve başladıkları günden itibaren takımın eksiklerini doğru tespit etme adına çok titiz çalışmalar yaptı. Geçen yılların maçları izlendi, bu sezon oyuncuların antrenman performansları mercek altına alındı. İkilinin analizlerinden çıkan sonuç, geçen sezonun en büyük sıkıntısının skorer kanat oyuncusu eksikliği olduğuydu. Bu tespit yapıldıktan sonra eldeki fırsatlara bakıldı. Bolasie ve Nkoudou alternatiflerine rağmen, Premier Lig'den düşen Swansea'nin Ganalı oyuncusu Andre Ayew'de karar kılındı. Oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşıldı. Swansea takımına 1.5 milyon Euro ödenecek. Sarı-lacivertli kulüp, sezon sonunda isterse 12.5 milyon Euro ödeyip oyuncunun bonservisine sahip olacak.

Comolli ve Cocu'nun 'kanatlardan skor' ihtiyacı nedeniyle transferinde ısrarcı olduğu Ganalı, Benfica maçında forma giyecek

İDMAN EKSİĞİ YOK, HAZIR

21 yaşındaki oyuncu aileden futbolcu. Babası Abedi Ayew, Gana'nın unutulmaz futbolcularından biri olarak anılıyor. Afrika kıtasında da büyük bir popülerliğe sahip olan ve oyun tarz ı Brezilya efsanesi Pele'ye benzediği için Abedi Pele olarak tan-ı nıyor. Ayew'in kardeşlerinden Jordan Swansea City'de, Ibrahim ise Cebelitarık Ligi'nde Europa takımında görev yapıyor. Ayew'in fiziksel olarak herhangi bir eksiğinin bulunmadığı, takımıyla normal hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Comolli basın toplantısında "Transfer edeceğimiz oyuncular hazır gelecek" demişti

AMCASI YOZGAT'TA OYNADI

ANDRE Ayew'in amcası Kwarme Ayew eski futbolcu ve bir dönem Türkiye'de Kocaelispor ile Yozgatspor'da forma giydi. Ayew, Fenerbahçe forması giyen Valbuena ile 4 yıl sonra bir araya gelecek. İkili Marsilya'da 5 sezon birlikte forma giydi. Ganalı 2016-17'de Beşiktaşlı Gökhan Töre ile West Ham, G.Saraylı Gomis'le 2015-16'da Swansea'da takım arkadaşlığı yaptı. Ayew transferiyle Fenerbahçe'deki Marsilyalı sayısı 2'ye çıktı. Valbuena-Ayew ikilisi 2012-13 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı oynamış ve birer gol atmıştı.

3 YILDA 3 TRANSFER

17 Aralık 1989 Fransa doğumlu olan Andre Ayew kariyerine 2007 yazında Marsilya B takımında başladı. En etkileyici sezonunu 2010-11'de Marsilya ile geçirdikten sonra 2015 yılında Premier Lig'in yolunu tuttu. Önce Swansea City, ardından West Ham United ve son olarak tekrar Swansea formaları giydi. 3 sezonda 89 lig maçına çıkan Ganalı, 21 gol 12 asistlik performans sergiledi. Ayew, kanatlarda ve santrforda görev yapabiliyor.

BİLİC'LE ANLAŞAMADI

AYEW kariyerinin ilk yurt dışı transferini, bonservissiz bir şekilde Premier Lig ekiplerinden Swansea City'e giderek gerçekleştirdi. Swansea'da bir sezon geçirdikten sonra 24 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'ın yolunu tutan oyuncu, takımının ligi 7. sırada bitirmesinde pay sahibi oldu. Bir sonraki sezon Teknik Direktör Slaven Bilic ile anlaşmazlığa düşen oyuncu, devre arasında 23 milyon Euro bedelle eski kulübü Swansea City'e döndü. Premier Lig kariyerinde 89 maça çıkan Ayew, 21 gol ve 12 asistlik performansıyla göz doldurdu.

GOMIS'ten tebrik ve uyarı: YANLIŞ YERE GITME

G.SARAY'IN golcüsü Gomis 2015-16 sezonunda Swansea City'de beraber oynadığı Ayew'in F.Bahçe'ye transferi sonrası sosyal medyadan mesaj yayınladı. "Dünyanın en güzel ülkelerinden birine hoş geldin" diyen Gomis, espriyi de ihmal etmedi: "Andre Ayew yanlış yere gitme. Florya'da buluşalım. Daha az trafikte kalırsın." Bu mesaja önce F.Bahçe, "Seni doğru adreste heyecanla bekliyoruz" karşılığını verdi ardından Ayew: "Teşekkürler kardeşim. Bana çok güzel şeyler anlattığın bu harika şehirde, trafikte tavsiyelerinden faydalanacağım ve doğru adrese gitmenin keyfini çıkaracağım" dedi. Bunun üzerine Gomis, "O zaman rakip olacağız. Sana iyi şanslar. Süper Lig senin seviyendeki oyuncularla daha da güçlenecek. Sahada görüşmek üzere" diyerek rekabetin fitilini bir kez daha ateşledi.

-1.76 boyunda olan Ayew; tekniği, oyun görüşü ve patlayıcılığıyla öne çıkıyor. Sol kanatta görev yapmasına rağmen ihtiyaç halinde sağ kanat ve ofansif orta saha olarak da görev alabiliyor

-Ayew'in, Marsilya formasıyla Ligue 1 kariyerinde attığı 44 gole en fazla asist yapan takım arkadaşı Valbuena'ydı (7).

Comolli karşıladı

Dün akşam İstanbul'a gelen Ayew'i, Atatürk Havalimanı'nda F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı. Açıklama yapmadan ayrılan 28 yaşındaki oyuncunun bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.