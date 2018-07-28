Son dakika: Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in kalmasını ısrarla istediği Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Tecrübeli oyuncu bir yıl için 750 bin Euro ücret alacak.

1 Haziran'da Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Atiba, yeni anlaşma sonrası siyah beyazlı ekiple 6. sezonunu oynayacak.

2017-18 sezonunun sona ermesinin ardından Atiba ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilen pazarlıklardan uzun bir süre sonuç alınamadıktan sonra taraflar arasında bugün itibariyle anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ın 2013'ün Temmuz ayında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki futbolcu, geride kalan 5 sezonda siyah beyazlı formayla 194 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 9 gol atan Atiba, 15 de asist yaptı.