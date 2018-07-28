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Son dakika: , ile anlaşmaya vardı

Son dakika haberi... ekibi , sözleşmesi sona eren Kanadalı futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş ile 6. sezonuna girecek olan Atiba'nın sözleşmesi 1 Haziran'da sona ermişti.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 23:25 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 23:54
Son dakika: Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı

'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in kalmasını ısrarla istediği Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Tecrübeli oyuncu bir yıl için 750 bin Euro ücret alacak.

1 Haziran'da Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren Atiba, yeni anlaşma sonrası siyah beyazlı ekiple 6. sezonunu oynayacak.

2017-18 sezonunun sona ermesinin ardından Atiba ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilen pazarlıklardan uzun bir süre sonuç alınamadıktan sonra taraflar arasında bugün itibariyle anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'ın 2013'ün Temmuz ayında kadrosuna kattığı 35 yaşındaki futbolcu, geride kalan 5 sezonda siyah beyazlı formayla 194 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 9 gol atan Atiba, 15 de asist yaptı.

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Son dakika: Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile anlaşmaya vardı
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