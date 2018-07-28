Trabzon’da dertler bitmiyor

Trabzonspor'da yönetim kurulu geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı toplamda 40 milyon TL'lik ödeme ile TFF'nin lige katılım lisansına engel borçları ortadan kaldırmıştı. Bordo-mavili yönetim bu kez transfer ettiği oyuncuların lisanlarını çıkarmaya engel borçları ödemek için harekete geçti. Bu doğrultuda Trabzonspor, geçen sezon görev yapan teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarına 10 milyon TL, Aykut Demir'e 8 milyon TL ve Mehmet Ekici'ye 2 milyon 500 bin TL ödemek zorunda. Ersun Yanal
ve Aykut Demir
ile yapılan görüşmelerden ise olumlu sonuç alınamadı. Tüm isimler Trabzonspor'un alacaklarında indirim yapması çağrısına olumsuz yanıt verdi.