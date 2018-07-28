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Trabzon’da dertler bitmiyor

Bordo-mavililer, yeni transferlerine lisans çıkartabilmek için ve ekibine 10 milyon, ’e 8 milyon ve ’ye de 2.5 milyon TL ödemek zorunda

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Trabzon’da dertler bitmiyor
Trabzonspor'da yönetim kurulu geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığı toplamda 40 milyon TL'lik ödeme ile TFF'nin lige katılım lisansına engel borçları ortadan kaldırmıştı. Bordo-mavili yönetim bu kez transfer ettiği oyuncuların lisanlarını çıkarmaya engel borçları ödemek için harekete geçti. Bu doğrultuda Trabzonspor, geçen sezon görev yapan teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarına 10 milyon TL, Aykut Demir'e 8 milyon TL ve Mehmet Ekici'ye 2 milyon 500 bin TL ödemek zorunda. ve ile yapılan görüşmelerden ise olumlu sonuç alınamadı. Tüm isimler Trabzonspor'un alacaklarında indirim yapması çağrısına olumsuz yanıt verdi.
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Trabzon’da dertler bitmiyor
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