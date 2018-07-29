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için fırsat kolluyor

Porto'nun bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirlediği ile ilgili 'ın ısrarı sürüyor. Kara Kartak eski siyahi golcüsü Aboubakar için Portekiz temsilcisi Porto ile görüşmelere devam ediyor.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 14:25
Beşiktaş Vincent Aboubakar için fırsat kolluyor

için Porto ile görüşmelere devam ederken yıldız oyuncuya İspanyol kulübü Sevilla'da talip oldu. Sevilla'nın 15 milyon euro vermeyi planladığı Vincent Aboubakar ile ilgili Beşiktaş elini çabuk tutmaya çalışıyor.

Öte yandan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ı istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.

Başkan 'ın 'le yaptığı görüşmede, "Olacaksa Aboubakar olsun. Bizi ancak o sırtlar" görüşünün ağırlık kazandığı ve bunun üzerine yönetimin Kamerunlu golcü için tüm kozlarını oynamaya karar verdiği gelen bilgiler arasında.

PORTO'YA YENİ TEKLİF YAPILACAK

Porto, Sevilla'nın teklifini değerlendirmeye alırken, Beşiktaş Aboubakar'ı kaçırmamak için işi sıkı tutma kararı aldı. Başkan Orman ve yöneticilerden 'in Porto'ya yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

BAŞKAN ORMAN BİZZAT DEVREDE

Başkan Fikret Orman, Aboubakar için bizzat devreye girerken bu oyuncuya Sevilla'nın da talip olması keyifleri kaçırdı. İspanyol kulübü Kamerunlu yıldız için Sevilla'nın kapısını çalarken ilk teklifi yaptı.

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Beşiktaş Vincent Aboubakar için fırsat kolluyor
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